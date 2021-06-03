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03 червня 2021, 20:35 153

Зеленський заявив, що не підпише закон про недостовірне декларування

03 червня 2021, 20:35 153
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Фото: із відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський накладе вето на закон, який повертає покарання у вигляді тюремного ув'язнення за недостовірне декларування

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає RegioNews.

За його словами, правки, які внесли в законопроєкт, дозволяють записувати майно на родичів і не декларувати його.

Підписання закону в проголосованому в Верховній раді вигляді неможливо. Це не те, чого очікують українці, і не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми повинні встановити пропорційне і справедливе покарання за правопорушення, пов'язані з декларуванням", - заявив він.

Зеленський стверджує, що сьогоднішніми правками нардепи змінили підходи до декларування активів членів сім'ї декларанта. Це дасть їм можливість не вказувати в деклараціях майно, яким володіють або користуються їх родичі, якщо член сім'ї не надає інформацію про нього.

Відповідно, ця норма дозволить переписувати дорогі машини, квартири, наприклад, на члена сім'ї, який нібито відмовиться надати декларанту документи про це майно. І дозволить уникнути кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 27 жовтня 2020 року КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

Згодом голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

3 червня в Україні повернули тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях. Також повідомлялось, що Зеленського просять не підписувати закон про ув'язнення за брехню в деклараціях.

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