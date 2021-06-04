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04 июня 2021, 21:22 3

Зеленский намерен вынести вопрос о статусе олигархов на всеукраинский референдум

04 июня 2021, 21:22 3
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум. Он подчеркнул, что это может быть единственный вопрос, который будет обсуждаться с помощью референдума

Об этом он заявил в видеообращении 4 июня, передает RegioNews.

Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами парламента по этому закону, у меня будет один вопрос. Это вопрос относительно статусов олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, последним, - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что этот законопроект является лишь первым шагом, созданием фундамента для противодействия олигархическому влиянию.

Нельзя владеть депутатами, министрами и другими чиновниками. Этот законопроект - первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И, да – этого больше не будет, - подчеркнул Президент.

Как сообщалось, 2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах. В Верховную Раду Украины внесли проект закона президента Владимира Зеленского №5599 об олигархах.

Между тем, у Зеленского уверяют, что закон об олигархах будет действовать лишь 10 лет. Законопроект президента Владимира Зеленского №5599, который еще называют законом об олигархах, и который 2 июня внесли в Раду, будет иметь ограниченный срок действия, а именно 10 лет.

Также относительно закона об олигархах, статус будет определять СНБО по четырем критериям. Согласно поданному президентскому законопроекту о деолигархизации, существует четыре критерия, которые будут определять статус олигарха.

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