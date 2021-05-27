У Львівській області викрили корупційну схему на будівництві для ЗСУ
Працівники Служби безпеки України викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів під час будівництва соціальних об’єктів для Збройних Сил України
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, схему організували чиновники Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління разом із підрядними організаціями.
Організатори вносили до актів виконаних робіт завищені дані про вартість матеріалів і обсяги виконаних робіт. За висновками економічних та будівельно-технічних експертів, зловмисники привласнили понад 1,8 млн грн”, - йдеться в повідомленні.
Наразі одному з підрядників повідомили про підозри, йому планують обрати запобіжний захід.
Також слідчі працюють над притягненням до відповідальності решти фігурантів схеми розкрадання бюджетних коштів.
Нагадаємо, у Києві СБУ затримала громадянина Молдови, який перебуває у розшуку Інтерполу.