Соратник Медведчука Тарас Козак скрывается не в Беларуси - Венедиктова

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Подозреваемый в государственной измене нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак находится не в Беларуси, как заявлялось ранее

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает RegioNews.

Она прокомментировала информацию о пребывании Козака в Беларуси, о чем заявлял нардеп Виктор Медведчук. По словам Венедиктовой, "у прокуратуры другая информация".

Последняя информация, которая ко мне поступала со СМИ, это господин Медведчук говорил, что он находится на больничном или лечится в Беларуси. Но у нас оперативная информация другая, и опять же... она еще не стала предметом уголовных производств", - сказала Генрокурор.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.

13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.