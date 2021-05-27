У НАЗК назвали причину закриття однієї із справ проти Тупицького
Справу про брехню в декларації ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького закрили через недосконалість українського законодавства
Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, передає RegioNews.
За його словами, суд визнав наявність конфлікту інтересів у Тупицького, розглядаючи справу про е-декларування.
Факт наявності конфлікту інтересів визнав і сам Тупицький у заяві про самовідвід. Попри це, суд усе одно закрив справу, посилаючись на недосконалість законодавства. Фактично ця ж причина була вказана при закритті провадження у другій справі", - заявив Новіков.
Він додав, що якісний розгляд адміністративних справ, фігурантами яких є топ-чиновники, може забезпечити лише Вищий антикорупційний суд, однак наразі кількість суддів ВАКС критично мала.
Нагадаємо, 27 травня суд закрив справу проти Тупицького щодо конфлікту інтересів і брехню в декларації.