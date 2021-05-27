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27 травня 2021, 18:29 100

У НАЗК назвали причину закриття однієї із справ проти Тупицького

27 травня 2021, 18:29 100
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Фото: із відкритих джерел
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Справу про брехню в декларації ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького закрили через недосконалість українського законодавства

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, передає RegioNews.

За його словами, суд визнав наявність конфлікту інтересів у Тупицького, розглядаючи справу про е-декларування.

Факт наявності конфлікту інтересів визнав і сам Тупицький у заяві про самовідвід. Попри це, суд усе одно закрив справу, посилаючись на недосконалість законодавства. Фактично ця ж причина була вказана при закритті провадження у другій справі", - заявив Новіков.

Він додав, що якісний розгляд адміністративних справ, фігурантами яких є топ-чиновники, може забезпечити лише Вищий антикорупційний суд, однак наразі кількість суддів ВАКС критично мала.

Нагадаємо, 27 травня суд закрив справу проти Тупицького щодо конфлікту інтересів і брехню в декларації.

суд кримінальна справа НАЗК корупція Олександр Тупицький

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