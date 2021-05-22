Арахамія розповів як давав хабарі, коли був бізнесменом

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Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія згадав, як давав хабарі при будівництві бізнес-центру в столиці.

Про це Арахамія розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише RegioNews.

Я будував у Києві бізнес-центр, я особисто приходив отримувати якісь папери, мені весь час говорили: піди спочатку ось туди, он до тих юристів. Заплати цим юристам гонорар, який ... Скільки юрист коштує? Ну, умовно? Ну, дві тисячі доларів. Піди, якщо у тебе великий будинок - заплати 50 тис. доларів. Ми що, не розуміємо всі один одного, чи що?" – заявив Арахамія.

Нардеп підкреслив, що сам був бізнесменом і знає, як це працює.

На запитання представників київської мерії про те, коли саме він давав хабарі і чи не вважає, що за це передбачена відповідальність, Арахамія відповів, що не соромиться, бо знає: без хабаря в цій країні ніхто нічого не побудує.

Людина намагається побудувати корівник - смердючий корівник десь, блін, у селі! З нього бере 20 тис. доларів якесь ДАБІ, яке ми намагаємося знищити. А у вас у Києві - це просто страшні цифри. 5 доларів квадратний метр, 7 доларів квадратний метр", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, у ДФС відзвітували про серію обшуків комунальних підприємств Києва. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями, тобто корупцією.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що насправді причиною обшуків є тиск на міську владу і боротьба за управління містом.