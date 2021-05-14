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14 травня 2021, 15:50 105

У ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом

14 травня 2021, 15:50 105
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Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями
Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями
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Співробітники ГУ ДФС у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури за останні дні провели 31 обшук комунальних підприємств столиці та їхніх підрядних компаній

Як пише RegioNews, про це повідомив голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник.

За його словами, обшуки були проведені у межах розслідування кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків та зловживання повноваженнями.

"Загальна сума ухилень, докази відносно яких отримала ДФС завдяки вилученню первісної фінансово-господарської документації, перевищує 100 млн гривень, що еквівалентно вартості 150 тис. доз вакцин від коронавірусу, яких гостро потребує система охорони здоров'я і українське суспільство загалом", - повідомив Мельник.

Він додав, що за результатами проведених процесуальних заходів було вручено 11 повідомлень про підозру.

"Діям осіб, причетних до привласнення корупційної ренти у столиці, буде надана відповідна правова кваліфікація", - заявив очільник ДФС.

Нагадаємо, днями правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.

Крім того, у столиці провели обшуки в "Київміськсвітло”. Правоохоронці розслідували фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва.

З-поміж цього, прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”. Правоохоронці розслідували заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень.

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