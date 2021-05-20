Кличко розповів про причини загострення відносин з Офісом президента

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Як передає RegioNews, про це Кличко розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Я переконаний в тому, що це політичні речі. Я вважаю, тут немає нічого персонального, виключно політика. Є таке прислів’я, ще колись Наполеон казав: "Хто контролює Париж, той контролює Францію", - зазначив мер.

За словами Кличка, це все питання контролю і питання керування містом: "Кожна з політичних партій намагається це робити. Місцеві вибори вже пройшли, і правляча партія отримала в Києві не першу і не другу, і не третю позицію".

Окрім того, ще однією із причин напруги у відносинах з Банковою Кличко вбачає в тому, що він не є представником "цієї влади".

Також міський голова впевнений у тому, що керівництво Офісу президента дратує "багато речей". Зокрема Кличко навів ситуацію з вакцинами, "коли місто сказало, що готове допомогти уряду у закупівлі вакцин". За словами мера Києва, це сприйняли "як перевищення повноважень Кличком".

Нагадаємо, днями правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.

Крім того, у столиці провели обшуки в "Київміськсвітло”. Правоохоронці розслідували фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва.

З-поміж цього, прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”. Правоохоронці розслідували заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень.

Як повідомлялося, у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.