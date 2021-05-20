08:59  20 травня
Коронавірус в Україні: за добу одужало втричі більше людей, ніж захворіло
10:32  20 травня
В Одесі обстріляли кабінет голови райсуду
08:11  20 травня
На Донбасі бойовики гатили з гранатометів поблизу Авдіївки та Талаківки
UA | RU
UA | RU
20 травня 2021, 09:18 16

Кличко розповів про причини загострення відносин з Офісом президента

20 травня 2021, 09:18 16
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Причиною загострення відносин з Офісом президента мер Києва Віталій Кличко називає політичну складову та питання контролю

Як передає RegioNews, про це Кличко розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Я переконаний в тому, що це політичні речі. Я вважаю, тут немає нічого персонального, виключно політика. Є таке прислів’я, ще колись Наполеон казав: "Хто контролює Париж, той контролює Францію", - зазначив мер.

За словами Кличка, це все питання контролю і питання керування містом: "Кожна з політичних партій намагається це робити. Місцеві вибори вже пройшли, і правляча партія отримала в Києві не першу і не другу, і не третю позицію".

Окрім того, ще однією із причин напруги у відносинах з Банковою Кличко вбачає в тому, що він не є представником "цієї влади".

Також міський голова впевнений у тому, що керівництво Офісу президента дратує "багато речей". Зокрема Кличко навів ситуацію з вакцинами, "коли місто сказало, що готове допомогти уряду у закупівлі вакцин". За словами мера Києва, це сприйняли "як перевищення повноважень Кличком".

Нагадаємо, днями правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.

Крім того, у столиці провели обшуки в "Київміськсвітло”. Правоохоронці розслідували фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва.

З-поміж цього, прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”. Правоохоронці розслідували заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень.

Як повідомлялося, у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.

вибори обшуки Київ Офіс президента Віталій Кличко

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Віталій Бала
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua