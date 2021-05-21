У Києві провели обшук у ще одному підприємстві міської ради

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Сьогодні, 21 травня, правоохоронці провели обшук у приміщенні комунального підприємства міської ради “Київбудреконструкція”

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

Там стверджують, що обшук відбувався за рішенням Печерського районного суду міста Києва від 17 травня.

Слідчі дії здійснювалися з метою відшукування та вилучення документів за договірними відносинами на предмет шахрайства, легалізації (відмивання) майна та зловживання владою або службовим становищем”, - йдеться в повідомленні.

В КМДА стверджують, що під час попередніх перевірок підприємства порушень не виявили, однак вони стали підставою для зазначеної кримінальної справи.

Нагадаємо, днями правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.

Крім того, у столиці провели обшуки в "Київміськсвітло”. Правоохоронці розслідували фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва.

З-поміж цього, прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”. Правоохоронці розслідували заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень.

Як повідомлялося, у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.