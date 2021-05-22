Арахамия рассказал как давал взятки, когда был бизнесменом

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Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия вспомнил, как давал взятки при строительстве бизнес-центра в столице.

Об этом Арахамия рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет RegioNews.

Я строил в Киеве бизнес-центр, я лично приходил получать какие-то бумаги, мне все время говорили: пойди сначала вот туда, вон к тем юристам. Заплати этим юристам гонорар, который ... Сколько юрист стоит? Ну, условно? Ну, две тысячи долларов. Поди, если у тебя большой дом - заплати 50 тыс. долларов. Мы что, не понимаем все друг друга, что ли?"- заявил Арахамия.

Нардеп подчеркнул, что сам был бизнесменом и знает, как это работает.

На вопрос представителей киевской мэрии о том, когда именно он давал взятки и не считает ли, что за это предусмотрена ответственность, Арахамия ответил, что не стесняется, потому что знает: без взятки в этой стране никто ничего не построит.

Человек пытается построить коровник - вонючий коровник где-то, блин, в деревне! С него берет 20 тыс. долларов какое-то ГАСИ, которое мы пытаемся уничтожить. А у вас в Киеве - это просто страшные цифры. 5 долларов квадратный метр, 7 долларов квадратный метр", - подытожил нардеп.

Напомним, в ГФС отчитались о серии обысков коммунальных предприятий Киева. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотребления полномочиями, то есть коррупции.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что на самом деле причиной обысков является давление на городские власти и борьба за управление городом.