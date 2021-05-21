У Києві на вихідні обмежать рух транспорту: перелік вулиць

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У Києві 22 і 23 травня обмежать рух транспорту низкою центральних вулиць у зв'язку із проведенням триатлону “Кубок Києва 2021"

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

В рамках заходу професійні спортсмени зможуть позмагатися і пройти кваліфікації на міжнародні змагання.

З 18:00 21 травня до 22:00 23 травня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі.

З 5:00 22 травня до 22:00 23 травня також буде перекрита Поштова площа (Причал 6-10).

Графік перекриття вулиць 22 травня

вулиця Андріївська (від вулиці Петра Сагайдачного до вул. Братської) - з 14:30 до 17:30;

вул. Братська (від вул. Андріївської до вул. Борисоглібської) - з 14:30 до 17:30;

вул. Борисоглібська (від вул. Волоської до вул. Братської) - з 14:30 до 17:30;

вул. Волоська (від вул. Григорія Сковороди до вул. Борисоглібської) - з 14:30 до 17:30;

вул. Григорія Сковороди (від пл. Контрактової до вул. Волоської) - з 14:30 до 17:30;

вул. Петра Сагайдачного - з 14:30 до 17:30.



Графік перекриття вулиць 23 травня

вул. Петра Сагайдачного - з 07:00 до 12:30;

Боричів узвіз - з 07:00 до 12:30;

вулиця Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) - з 07:00 до 12:30;

Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) - з 07:00 до 12:30;

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту до вул. Електриків) - з 07:00 до 12:30;

Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) - з 07:00 до 12:30;

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) - з 07:00 до 12:30;

поворот з моста Метро на Набережне шосе - з 07:00 до 12:30.

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