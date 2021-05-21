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21 травня 2021, 21:02 297

Розмитнити авто можна буде через "Дію", - прем'єр

21 травня 2021, 21:02 297
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Фото Telegram Дениса Шмигаля
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Влада планує найближчим часом спростити процедуру митного оформлення транспортних засобів, надавши можливість розмитнювати через портал та застосунок “Дія“

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Telegram-каналі, передає RegioNews.

Рішення було прийняте на нараді з "Офісом простих рішень та результатів", Міністерством цифрової трансформації та Міністерством фінансів.

Проєкт, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів, отримав мою повну підтримку. Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфона — через портал та застосунок "Дія", - зазначив Прем'єр.

На його переконання, усунення бюрократичних перепон, мінімізація людського фактора й викорінення корупції стануть поштовхом до реформи митниці.

Водночас, підкреслив Шмигаль, розмитнення має бути справедливим для кожного.

Доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до зазначеного проєкту, - написав глава уряду.

Як повідомлялося, на порталі "Дія" запустять можливість переоформлення довідки переселенця. Протягом року на порталі "Дія" запустять можливість переоформлення довідки переселенця для тимчасово переміщених осіб з окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що зареєструвати ФОП онлайн можна буде на постійній основі. Цю послугу можна буде отримати через портал електронних послуг "Портал Дія".

Дія Деніс Шмигаль розмитнення прем'єр корупція

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