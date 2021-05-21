Слухання справи Медведчука: під судом відбулися сутички

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У Києві під будівлею Апеляційного суду, де розглядається справа нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, відбулися сутички між його прихильниками та представниками націоналістичних організацій

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Відомо, що учасники обох мітингів стояли по різні боки заїзду до суду, вони почали перегукуватися образливими кричалками, згодом виникла коротка бійка.

Мітингувальники також кидали в опонентів пляшки з водою і петарди. Ббуло зафіксовано, що у правоохоронців кидалися яйцями. Згодом представники "Нацкорпусу” запалили фаєри.

Працівники поліції та Нацгвардії зупинили зіткнення між мітингувальниками, вони створили коридор між учасниками бійки.

Наразі "тітушки” стоять в оточенні спецпризначенців у шоломах, а представники патріотичних сил відійшли на іншу сторону заїзду до суду”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів.

13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

21 травня повідомлялося, що у Києві суд слухає справу Медведчука, під будівлею почався мітинг.