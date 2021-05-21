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21 мая 2021, 14:33 250

Слушание дела Медведчука: под судом произошли столкновения

21 мая 2021, 14:33 250
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В Киеве под зданием Апелляционного суда, где рассматривается дело нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, произошли столкновения между его сторонниками и представителями националистических организаций

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Известно, что участники обеих митингов стояли по разные стороны заезда в суд, они начали перекликаться оскорбительными кричалками, впоследствии возникла короткая драка.

Митингующие также бросали в оппонентов бутылки с водой и петарды. Было зафиксировано, что у правоохранителей бросались яйцами. Впоследствии представители "Нацкорпуса" зажгли файеры.

Работники полиции и Нацгвардии остановили столкновения между митингующими, они создали коридор между участниками драки.

Сейчас "титушки" стоят в окружении спецназовцев в шлемах, а представители патриотических сил отошли на другую сторону заезда в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.

13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

21 мая сообщалось, что в Киеве суд слушает дело Медведчука, под зданием начался митинг.

суд митинг столкновения Виктор Медведчук акция

В Киеве суд слушает дело Медведчука, под зданием начался митинг
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