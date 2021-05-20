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20 травня 2021, 21:29 46

ДБР знову обшукувало КМДА: цього разу перевіряли зарплати

20 травня 2021, 21:29 46
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Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 20 травня слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Відомо, що обшук провели відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 травня 2021 року.

Мета обшуку – відшукання табелів робочого часу, відомостей нарахування виплати працівникам Департаменту заробітної плати та стимулюючої виплати (надбавок) за 2018-2020 роки”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Державна аудиторська служба проводила раніше ревізію фінансово-господарської діяльності Департаменту за 2018-2020 роки.

Тоді перевірялося нарахування чиновникам Департаменту зарплат і надбавок.

Саме на підставі інформації, отриманої ДБР від Держаудитслужби, було отримано ухвалу про цей обшук”, - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, днями правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.

Крім того, у столиці провели обшуки в "Київміськсвітло”. Правоохоронці розслідували фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва.

З-поміж цього, прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”. Правоохоронці розслідували заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень.

Як повідомлялося, у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.

ДБР КМДА обшуки зарплати перевірки

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