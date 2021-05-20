Кличко відповів на слова Зеленського про розкрадання бюджету

Фото: із відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на слова президента Володимира Зеленського про те, що обшуки в оточенні мера столиці відбувалися через розкрадання коштів із бюджету

Про це Кличко повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Мер Києва стверджує, що здивований такими звинуваченнями, і назвав обшуки, які проводилися минулого тижня, зрежисованими.

Це – маніпуляції і дискредитація міської влади! Коли шукають документи, які ми самі передавали правоохоронцям, - про фінансові порушення, які виявили ми самі. Документи за кілька років. То що до цього робили з ними правоохоронці?", - заявив Кличко.

Він припустив, що Зеленському надають викривлену інформацію, а також заявив, що він, як голова Асоціації міст України, телефонував у приймальню, писав президенту задля зустрічі з робочих питань.

А питань у нас чимало - і щодо газу, тарифів, нагальних питань столиці, питань місцевого самоврядування... Зустріч за останніх пів року так і не відбулася. А коли немає комунікації - це хіба про ефективну роботу і співпрацю?" - зазначив мер Києва.

Нагадаємо, під час пресконференції Володимир Зеленський заявив, що мер Києва Кличко "неправильно публічно себе поводить"

Читайте також: Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського.