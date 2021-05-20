Президент про Кличка: "він неправильно публічно себе поводить"

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Президент Володимир Зеленський пояснив, що мер Києва Кличко після обшуків у департаментах КМДА неправильно себе поводить із публікою

Про це Зеленський розповів під час пресконференція з нагоди другої річниці його президентства, передає RegioNews.

За словами голови держави, його "нічого не пов’язує з паном мером, крім одного, голова КМДА - це моя вертикаль і хоче він цього чи не хоче це так і є".

Щодо обшуків у департаментах КМДА Зеленський заявив, що це питання до правоохоронців.

Це питання до правоохоронців, які провели чи 50, чи 60 обшуків в оточенні Кличка. Так не треба було викрадати гроші у бюджеті... Він, мені здається, дуже неправильно публічно себе поводить", - повідомив він.

Також Зеленський відповів про те, чи конкурент йому Кличко на президентських виборах.

Я не розумію, навіщо ми про це говоримо. По-перше, ніхто ще не вирішив йти на другий термін. По-друге, його обирала не Україна, обирали кияни. По-третє, є соцопитування, там є відповіді. І по-четверте, мій голова офісу не бере хабарі, тому ми не конкуренти", - зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялось, що причиною загострення відносин з Офісом президента мер Києва Віталій Кличко називає політичну складову та питання контролю.