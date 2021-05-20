Зеленський пообіцяв збільшення мінімальної зарплати до 6500 гривень ще в цьому році

Президент України Володимир Зеленський хоче побудувати країну, в якій "немає бідності". Саме через це, до кінця року мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 6,5 тисяч гривень

Про це заявив Володимир Зеленський під час пресконференції з нагоди другої річниці його президентства, передає RegioNews.

Ми хочемо побудувати країну, в якій немає бідності... Збільшення мінімальної зарплати з 5 000 до 6 000 гривень - це ми ввели... До кінця цього року вже буде 6 500 тисяч гривень", - розповів президент.

Нагадаємо, 27 листопада 2020 року Кабмін вирішив відтермінувати підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень після консультацій з міжнародними партнерами. Підвищення з 1 липня 2021 року могло спричинити інфляцію. Остаточне рішення щодо підвищення ухвалять у 2021 році.

Раніше повідомлялось, що прем'єр обіцяв українцям середні зарплати на рівні 15 тисяч гривень.

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