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20 травня 2021, 12:41 25

Зеленський пообіцяв збільшення мінімальної зарплати до 6500 гривень ще в цьому році

20 травня 2021, 12:41 25
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Президент України Володимир Зеленський хоче побудувати країну, в якій "немає бідності". Саме через це, до кінця року мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 6,5 тисяч гривень

Про це заявив Володимир Зеленський під час пресконференції з нагоди другої річниці його президентства, передає RegioNews.

Ми хочемо побудувати країну, в якій немає бідності... Збільшення мінімальної зарплати з 5 000 до 6 000 гривень - це ми ввели... До кінця цього року вже буде 6 500 тисяч гривень", - розповів президент.

Нагадаємо, 27 листопада 2020 року Кабмін вирішив відтермінувати підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень після консультацій з міжнародними партнерами. Підвищення з 1 липня 2021 року могло спричинити інфляцію. Остаточне рішення щодо підвищення ухвалять у 2021 році.

Раніше повідомлялось, що прем'єр обіцяв українцям середні зарплати на рівні 15 тисяч гривень.

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