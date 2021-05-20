12:19  20 мая
В Украине уже сделали первый миллион прививок от COVID-19
18:33  20 мая
Появился текст законопроекта Зеленского о коренных народах: что предлагает президент
18:00  20 мая
Боевики с начала суток четыре раза стреляли на Донбассе - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
20 мая 2021, 21:29 86

ГБР снова обыскивало КГГА: на этот раз проверяли зарплаты

20 мая 2021, 21:29 86
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 20 мая следователи Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Известно, что обыск провели в соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 мая 2021 года.

Цель обыска - отыскание табелей рабочего времени, ведомостей начисления выплаты работникам Департамента заработной платы и стимулирующей выплаты (надбавки) за 2018-2020 годы", - говорится в сообщении.

Известно, что Государственная аудиторская служба проводила ранее ревизию финансово-хозяйственной деятельности Департамента за 2018-2020 годы.

Тогда проверялось начисление чиновникам Департамента зарплат и надбавок.

Именно на основании информации, полученной ГБР от Госаудитслужбы, было получено постановление об обыске", - сообщили в КГГА.

Напомним, на днях правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА - тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.

Кроме того, в столице провели обыски в "Киевгорсвете”. Правоохранители расследовали финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева.

Среди этого, прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонда”. Правоохранители расследовали завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен.

Как сообщалось, в ГФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.

ГБР КГГА обыски зарплаты проверки

Кличко ответил на слова Зеленского о разворовывании бюджета
20 мая 2021, 18:57
Президент о Кличко: "он неправильно публично себя ведет"
20 мая 2021, 14:29
Зеленский пообещал увеличение минимальной зарплаты до 6500 гривен еще в этом году
20 мая 2021, 12:41
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Все публикации »
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram