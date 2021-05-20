ГБР снова обыскивало КГГА: на этот раз проверяли зарплаты

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Сегодня, 20 мая следователи Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Известно, что обыск провели в соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 мая 2021 года.

Цель обыска - отыскание табелей рабочего времени, ведомостей начисления выплаты работникам Департамента заработной платы и стимулирующей выплаты (надбавки) за 2018-2020 годы", - говорится в сообщении.

Известно, что Государственная аудиторская служба проводила ранее ревизию финансово-хозяйственной деятельности Департамента за 2018-2020 годы.

Тогда проверялось начисление чиновникам Департамента зарплат и надбавок.

Именно на основании информации, полученной ГБР от Госаудитслужбы, было получено постановление об обыске", - сообщили в КГГА.

Напомним, на днях правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА - тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.

Кроме того, в столице провели обыски в "Киевгорсвете”. Правоохранители расследовали финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева.

Среди этого, прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонда”. Правоохранители расследовали завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен.

Как сообщалось, в ГФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.