Рада провалила створення ТСК у справі "вагнерівців”

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Верховна Рада під час засідання провалила голосування за створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) із розслідування справи “вагнерівців”

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

Рада розглядала питання за скороченою процедурою. Постанову №4105 підтримали лише 97 народних депутатів.

Для створення комісії необхідно було отримати 150 голосів.

Її підтримали лише 12 народних обранців від правлячої фракції "Слуга народу”.

Тимчасова слідча комісія мала провести перевірку оприлюднених у ЗМІ фактів можливої причетності українських ТОП-чиновників до зриву спецоперації.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов у серпні 2020 року заявив, що глава ОП Андрій Єрмак зірвав операцію СБУ по затриманню "вагнерівців”, і у вересні суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака.

Також ДБР розслідувала декілька справ по зриву спецоперації з затримання "вагнерівців" - їх відкрили після появи інформації в ЗМІ, а СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.

Виконуючий обов’язки керівника Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов повідомив, що в рамках розслідування зриву спецоперації із затримання членів ВПК "Вагнер" було допитано керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Також колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний розповів, через кого стався витік інформації щодо операції "Вагнер", яку проводили українські спецслужби.