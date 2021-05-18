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18 травня 2021, 20:43 116

Фракція "Слуга народу" у четвер зустрінеться з Ляшком

18 травня 2021, 20:43 116
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Фото з відкритих джерел
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У четвер, 20 травня, фракція "Слуга народу" проведе додаткову зустріч з кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я Віктором Ляшком. На зустрічі головний санітарний лікар відповість на запитання нардепів

Про це розповіла заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

У четвер ми плануємо додаткову зустріч Ляшка з фракцією, щоб він відповів на запитання нардепів, тому що на попередньому засіданні фракції не вистачило часу, щоб провести цю розмову, - повідомила вона.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада відправила у відставку міністра Степанова.

Цього ж дня у Раді розповіли, чи є голоси за призначення Ляшка очільником МОЗ. Нині у парламенті немає одностайної підтримки кандидатури заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Учора фракція "Слуг народу" погодила призначення Ляшка міністром охорони здоров’я. Призначення відбудеться, швидше за все, в четвер.

Віктор Ляшко Слуга народа фракція євгенія кравчук міністр

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