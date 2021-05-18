Арахамія виключає кадрові ротації в уряді до осені
Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує відсутність кадрових ротацій в уряді до осені
Про це сказав Арахамія на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Станом на зараз мій прогноз, що до осені не буде жодних кадрових змін у міністерствах. Може, будуть якісь кадрові зміни на великих підприємствах, але "міністерських" я не передбачаю, - сказав глава фракції.
Водночас він нагадав, що призначення нових міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я може відбутися в четвер.
Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада відправила у відставку міністра Степанова, також Петрашка звільнили з посади міністра економіки і відправила у відставку міністра інфраструктури Криклія.
Також стало відомо, що Рада 20 травня збереться на ще одне засідання, оприлюднено порядок денний. Розпорядження про проведення позачергового засідання Верховної Ради у четвер, 20 травня підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.
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