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18 травня 2021, 19:23 3

Арахамія виключає кадрові ротації в уряді до осені

18 травня 2021, 19:23 3
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Фото з відкритих джерел
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Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує відсутність кадрових ротацій в уряді до осені

Про це сказав Арахамія на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Станом на зараз мій прогноз, що до осені не буде жодних кадрових змін у міністерствах. Може, будуть якісь кадрові зміни на великих підприємствах, але "міністерських" я не передбачаю, - сказав глава фракції.

Водночас він нагадав, що призначення нових міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я може відбутися в четвер.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада відправила у відставку міністра Степанова, також Петрашка звільнили з посади міністра економіки і відправила у відставку міністра інфраструктури Криклія.

Також стало відомо, що Рада 20 травня збереться на ще одне засідання, оприлюднено порядок денний. Розпорядження про проведення позачергового засідання Верховної Ради у четвер, 20 травня підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

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