Рада провалила создание ВСК по делу "вагнеровцев"

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Верховная Рада на заседании провалила голосование за создание Временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию дела "вагнеровцев"

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

Рада рассматривала вопрос по сокращенной процедуре. Постановление №4105 поддержали лишь 97 народных депутатов.

Для создания комиссии необходимо было получить 150 голосов.

Ее поддержали только 12 народных избранников от правящей фракции "Слуга народа".

Временная следственная комиссия должна была провести проверку обнародованных в СМИ фактов возможной причастности украинских ТОП-чиновников к срыву спецоперации.

Напомним, журналист Юрий Бутусов в августе 2020 года заявил, что глава ОП Андрей Ермак сорвал операцию СБУ по задержанию "вагнеровцев", и в сентябре суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака.

Также ГБР расследовала несколько дел по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" - их открыли после появления информации в СМИ, а СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.

Исполняющий обязанности руководителя Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что в рамках расследования срыва спецоперации по задержанию членов ВПК "Вагнер" был допрошен руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Также бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный рассказал, из-за кого произошла утечка информации по операции "Вагнер", которую проводили украинские спецслужбы.