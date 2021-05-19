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19 травня 2021, 12:34 5

В Раді зареєстровали законопроєкт про місцевий референдум

19 травня 2021, 12:34 5
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Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 19 травня, перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук разом з групою народних депутатів зареєстрували у парламенті законопроєкт під номером №5512 "Про місцевий референдум"

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Законопроєкт зареєстровано 19 травня і передано на розгляд керівництву. Текст закону і супровідні документи поки що на сайті не оприлюднені.

Відомо, що серед авторів законопроєкту - перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко та заступник Євгенія Кравчук.

Раніше Стефанчук повідомив, що законопроєкт не встановлює жодних обмежень на кількість референдумів в рік, але виносити на них можна всього одне питання.

Нагадаємо, Рада виставить на загальне обговорення закон про місцевий референдум.

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