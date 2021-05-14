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14 травня 2021, 12:55 33

Поліція одягла на Медведчука електронний браслет стеження

14 травня 2021, 12:55 33
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13 травня його відправили під цілодобовий домашній арешт
13 травня його відправили під цілодобовий домашній арешт
Фото: із відкритих джерел
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На народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, якому інкримінують державну зраду, одягли електронний браслет стеження.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Рішення про те, що нардеп повинен його носити, ухвалив 13 травня Печерський суд міста Києва після обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Поліція наділа браслет на підозрюваного вчора ввечері в ГУ Нацполіції у Києві", - повідомили у прес-службі.

Зазначається, що під час процедури був присутній прокурор Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів.

13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

Офіс генпрокурора кримінальна справа електронний квиток Віктор Медведчук державна зрада

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