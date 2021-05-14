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14 травня 2021, 08:36 6

В Офісі генпрокурора пояснили, чи інкримінують Медведчуку фінансування тероризму

14 травня 2021, 08:36 6
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За даними слідства, наразі дії нардепа кваліфікують як розграбування національних цінностей
За даними слідства, наразі дії нардепа кваліфікують як розграбування національних цінностей
Фото: з відкритих джерел
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В Офісі генпрокурора заявили, що розглядають питання щодо можливого фінансування тероризму народним депутатом від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком. 

Як передає RegioNews, про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів перший заступник генерального прокурора Роман Говда.

Так, за словами прокурора, фігуранту справи поки що не інкримінують фінансування тероризму, оскільки окупанти в Криму і РФ не визнані терористичними організаціями. Водночас такими організаціями визнані тільки "ЛНР" та "ДНР".

Сприяння саме цим терористичним організаціям ми можемо кваліфікувати з точки зору Кримінального кодексу, як сприяння або фінансування терористичних організацій", - пояснив Говда.

Прокурор зазначив, що наразі Крим має правовий статус тимчасово окупованої території, що зафіксовано у відповідних резолюціях ООН.

"Тому саме ми кваліфікуємо це, як розграбування національних цінностей на території окупованої Російською Федерацією. Такі правові кваліфікації, як сприяння фінансуванню тероризму існують і вони розслідуються відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вони в стадії досудового розслідування. Тому певних обставин розголошувати не буду", - сказав Говда.

Нагадаємо, генеральний прокурор Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів.

13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

Віктор Медведчук ОПЗЖ Офіс генпрокурора суд терористи Крим

 
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