Полиция надела на Медведчука электронный браслет слежения
На народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которому инкриминируют государственную измену, надели электронный браслет слежения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, передает RegioNews.
Решение о том, что нардеп должен его носить, принял 13 мая Печерский суд Киева после избрания меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Полиция надела браслет на подозреваемого вчера вечером в ГУ Нацполиции в Киеве", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что во время процедуры присутствовал прокурор Офиса генпрокурора.
Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.
Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.
12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.
Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.
13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.