Полиция надела на Медведчука электронный браслет слежения

13 мая его отправили под круглосуточный домашний арест

13 мая его отправили под круглосуточный домашний арест

Фото: из открытых источников

На народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которому инкриминируют государственную измену, надели электронный браслет слежения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Решение о том, что нардеп должен его носить, принял 13 мая Печерский суд Киева после избрания меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Полиция надела браслет на подозреваемого вчера вечером в ГУ Нацполиции в Киеве", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что во время процедуры присутствовал прокурор Офиса генпрокурора.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.

13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.