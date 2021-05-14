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14 мая 2021, 12:55 33

Полиция надела на Медведчука электронный браслет слежения

14 мая 2021, 12:55 33
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13 мая его отправили под круглосуточный домашний арест
13 мая его отправили под круглосуточный домашний арест
Фото: из открытых источников
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На народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которому инкриминируют государственную измену, надели электронный браслет слежения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Решение о том, что нардеп должен его носить, принял 13 мая Печерский суд Киева после избрания меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Полиция надела браслет на подозреваемого вчера вечером в ГУ Нацполиции в Киеве", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что во время процедуры присутствовал прокурор Офиса генпрокурора.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.

13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

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