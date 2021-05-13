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13 мая 2021, 21:44 28

Медведчук рассказал, где находится его соратник Козак

13 мая 2021, 21:44 28
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Фото: из открытых источников
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Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого сегодня, 13 апреля суд отправил под круглосуточный домашний арест, утверждает, что его соратник Тарас Козак сейчас находится в Беларуси.

Об этом он сказал журналистам под зданием Печерского суда города Киева, передает RegioNews.

Я знаю, где Козак. Он сейчас на лечении в Беларуси", - сказал Медведчук.

Он добавил, что контактировал с Козаком после сообщения им обоим о подозрении, и сейчас продолжает поддерживать с ним связь.

Также Медведчук не ответил на вопрос, планирует ли Тарас Козак возвращаться в Украину.

Сами его спросите, и он вам расскажет", - заявил Медведчук.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.

13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Тарас Козак ОПЗЖ Виктор Медведчук заявление суд

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