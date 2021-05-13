Медведчук рассказал, где находится его соратник Козак
Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого сегодня, 13 апреля суд отправил под круглосуточный домашний арест, утверждает, что его соратник Тарас Козак сейчас находится в Беларуси.
Об этом он сказал журналистам под зданием Печерского суда города Киева, передает RegioNews.
Я знаю, где Козак. Он сейчас на лечении в Беларуси", - сказал Медведчук.
Он добавил, что контактировал с Козаком после сообщения им обоим о подозрении, и сейчас продолжает поддерживать с ним связь.
Также Медведчук не ответил на вопрос, планирует ли Тарас Козак возвращаться в Украину.
Сами его спросите, и он вам расскажет", - заявил Медведчук.
Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.
Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.
12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.
Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.