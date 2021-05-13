Тупицький прокоментував обшуки ДБР у його помешканні
Під час обшуків у нього з дому нічого не вилучили
Під час обшуків у нього з дому нічого не вилучили
Колишній очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький прокоментував обшуки, які провело Державне бюро розслідувань у нього вдома вранці 13 травня.
Про це пише RegioNews з посиланням на Liga.net.
За його словами, під час обшуків у нього з дому нічого не вилучили.
"Обшуки проводилися не з метою розслідування, а з іншою метою. Тому в результаті нічого, що цікавило слідчих, знайдено не було", - повідомив він.
Тупицький наголосив, що обшук проходив за місцем проживання, в автомобілі дружини і на дачі у тещі.
Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що у будинку Олександра Тупицького відбувся обшук. Правоохоронці обшукували будинок у присутності Тупицького, його дружини, двох дітей та адвоката.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція