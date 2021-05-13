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13 травня 2021, 18:44 20

Тупицький прокоментував обшуки ДБР у його помешканні

13 травня 2021, 18:44 20
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Під час обшуків у нього з дому нічого не вилучили
Під час обшуків у нього з дому нічого не вилучили
Фото з відкритих джерел
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Колишній очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький прокоментував обшуки, які провело Державне бюро розслідувань у нього вдома вранці 13 травня.

Про це пише RegioNews з посиланням на Liga.net.

За його словами, під час обшуків у нього з дому нічого не вилучили.

"Обшуки проводилися не з метою розслідування, а з іншою метою. Тому в результаті нічого, що цікавило слідчих, знайдено не було", - повідомив він.

Тупицький наголосив, що обшук проходив за місцем проживання, в автомобілі дружини і на дачі у тещі.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що у будинку Олександра Тупицького відбувся обшук. Правоохоронці обшукували будинок у присутності Тупицького, його дружини, двох дітей та адвоката.

суд обшуки ДБР Конституційний суд Олександр Тупицький

 
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