В Україні скасують карантин після після вакцинації 70% населення - Степанов
На думку міністра, усіх громадян України вакцинувати не вийде
На думку міністра, усіх громадян України вакцинувати не вийде
Міністерство охорони здоров'я очікує, що вдасться вакцинувати принаймні 70% дорослого населення України.
Про це в ефірі каналу "НАШ" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
За його словами, скоріш за все, будуть скасовані карантинні обмеження після вакцинації 70% українців.
Досягти 100% знищення вірусу, напевно, неможливо. 100% вакцинації буде досягти неможливо. Ми дуже сподіваємося, що ми переконаємо громадян, щоб це було 70%. Зрозуміло, що зовсім інші режими будуть досягнуті. Карантинні режими, напевно, будуть скасовані", - заявив Степанов.
Нагадаємо, раніше у МОЗ анонсували поставки нової партії COVID-вакцини Pfizer.
У Кабміні право на безкоштовні 2 гектари землі назвали "фікцією та обманом”Всі новини »
13 травня 2021, 18:40У Моршині в рамках COVID-експерименту вакцинували 61% населення
13 травня 2021, 17:06В Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca
13 травня 2021, 15:58
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція