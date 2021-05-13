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13 травня 2021, 19:43 15

В Україні скасують карантин після після вакцинації 70% населення - Степанов

13 травня 2021, 19:43 15
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На думку міністра, усіх громадян України вакцинувати не вийде
На думку міністра, усіх громадян України вакцинувати не вийде
Фото: із відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я очікує, що вдасться вакцинувати принаймні 70% дорослого населення України.

Про це в ефірі каналу "НАШ" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, скоріш за все, будуть скасовані карантинні обмеження після вакцинації 70% українців.

Досягти 100% знищення вірусу, напевно, неможливо. 100% вакцинації буде досягти неможливо. Ми дуже сподіваємося, що ми переконаємо громадян, щоб це було 70%. Зрозуміло, що зовсім інші режими будуть досягнуті. Карантинні режими, напевно, будуть скасовані", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше у МОЗ анонсували поставки нової партії COVID-вакцини Pfizer.

коронавірус карантин заява МОЗ Максим Степанов вакцинація

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