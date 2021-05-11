Медведчук розкрив дані про розташування секретного підрозділу ЗСУ – глава СБУ

На думку слідства, інформація призначалась для спецслужб РФ

На думку слідства, інформація призначалась для спецслужб РФ

Фото з відкритих джерел

Віктор Медведчук передав Тарасу Козаку інформацію про секретний підрозділ ЗСУ, що призначалась для спецслужб РФ.

Про це сказав Голова СБУ Іван Баканов на брифінгу щодо повідомлення про підозру народним депутатам України, передає RegioNews.

Друге кримінальне провадження, про яке ми хотіли поговорити, стосується і пана Медведчука, і пана Козака. Цей епізод стався у серпні 2020 року. Зокрема, пан Медвечук направив Козаку, який тоді перебував на території РФ, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу ЗС України, його особовий склад та бойову підготовку, — сказав Баканов.

На думку слідства, інформація призначалась для спецслужб РФ.

Також з його слів, ще один епізод в цьому провадженні стосується безпеки держави в інформаційній сфері і захисту України проти РФ.

Мова йде про підготовку обома фігурантами проекту під назвою "Промінь"... Справжня мета — створення інфраструктури впливу на користь РФ через трудових мігрантів, які з України їдуть до РФ, — повідомив глава СБУ.

Як повідомлялося, сьогодні Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак. Також їх підозрюють у замаху на розграбування нацресурсів українського Криму.

Також СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. Правоохоронці деталей обшуку поки не надали.

Згодом Венедіктова підтвердила прізвища осіб, яким сьогодні підписала підозру: Медведчук і Козак.

Також Баканов розповів, де наразі перебувають Медведчук та Козак. За інформацією СБУ, Віктор Медведчук знаходиться в Україні.