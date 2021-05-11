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11 травня 2021, 17:22 552

СБУ затримала інтернет-агітатора, який закликав до відокремлення Закарпаття

11 травня 2021, 17:22 552
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Він поширював у соціальних мережах публікації протиправного змісту
Він поширював у соціальних мережах публікації протиправного змісту
Фото: СБУ
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На Закарпатті працівники Служби безпеки України викрили інтернет-агітатора, який поширював заклики до зміни меж України.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Закарпатській області, передає RegioNews.

За даними слідства, мешканець регіону поширював у соціальних мережах заклики до громадян підтримати відділення Закарпатської області від України.

Ініційована Службою безпеки України лінгвістична експертиза підтвердила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України”, - йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили фігуранту кримінальної справи повідомленні про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Нагадаємо, раніше в Одесі викрили ботоферму, яка займалася пропагандою сепаратизму.

Закарпаття СБУ затримання кримінальна справа сепаратизм

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