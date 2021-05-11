СБУ затримала інтернет-агітатора, який закликав до відокремлення Закарпаття
На Закарпатті працівники Служби безпеки України викрили інтернет-агітатора, який поширював заклики до зміни меж України.
Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Закарпатській області, передає RegioNews.
За даними слідства, мешканець регіону поширював у соціальних мережах заклики до громадян підтримати відділення Закарпатської області від України.
Ініційована Службою безпеки України лінгвістична експертиза підтвердила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України”, - йдеться в повідомленні.
Слідчі повідомили фігуранту кримінальної справи повідомленні про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Нагадаємо, раніше в Одесі викрили ботоферму, яка займалася пропагандою сепаратизму.