Баканов розповів, де наразі перебувають Медведчук та Козак

За інформацією СБУ, Віктор Медведчук знаходиться в Україні

За інформацією СБУ, Віктор Медведчук знаходиться в Україні

Фото: із відкритих джерел

Народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак, якому Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в державній зраді, в даний час, по всій ймовірності, знаходиться на території Російської Федерації.

Про це під час брифінгу повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов, передає RegioNews.

За його словами, Козак не планує повертатися в Україну

На сьогоднішній день, якщо мова йде про пана Козака, за нашою інформацією, він перебуває в Російській Федерації, можливо, від'їхав на відпочинок з території РФ, але не планує повертатись в Україну", - сказав Баканов.

Він додав, що місцезнаходження Віктора Медведчука станом на сьогодні встановлюється, але за інформацією СБУ, він знаходиться в Україні.

Баканов Зазначив, що Медведчук в'їхав на територію України 8 травня і поки не виїжджав. Повідомлення про підозру йому особисто не вручили, а направили додому і в Верховну Раду за місцем роботи.

Нагадаємо, СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука, правоохоронці деталей обшуку поки не надали.

Також повідомлялось, що Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

Під час брифінгу Венедіктова підтвердила прізвища осіб, яким сьогодні підписала підозру.