16:48  11 травня
СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ
16:15  11 травня
На Львівщині прогнозують спалах коронавірусу
18:15  11 травня
Доба в ООС: ворог здійснив п'ять обстрілів із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
11 травня 2021, 19:06 20

Баканов розповів, де наразі перебувають Медведчук та Козак

11 травня 2021, 19:06 20
Читайте также на русском языке
За інформацією СБУ, Віктор Медведчук знаходиться в Україні
За інформацією СБУ, Віктор Медведчук знаходиться в Україні
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак, якому Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в державній зраді, в даний час, по всій ймовірності, знаходиться на території Російської Федерації.

Про це під час брифінгу повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов, передає RegioNews.

За його словами, Козак не планує повертатися в Україну

На сьогоднішній день, якщо мова йде про пана Козака, за нашою інформацією, він перебуває в Російській Федерації, можливо, від'їхав на відпочинок з території РФ, але не планує повертатись в Україну", - сказав Баканов.

Він додав, що місцезнаходження Віктора Медведчука станом на сьогодні встановлюється, але за інформацією СБУ, він знаходиться в Україні.

Баканов Зазначив, що Медведчук в'їхав на територію України 8 травня і поки не виїжджав. Повідомлення про підозру йому особисто не вручили, а направили додому і в Верховну Раду за місцем роботи.

Нагадаємо, СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука, правоохоронці деталей обшуку поки не надали.

Також повідомлялось, що Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

Під час брифінгу Венедіктова підтвердила прізвища осіб, яким сьогодні підписала підозру.

СБУ заява Ірина Венедіктова брифінг Іван Баканов Віктор Медведчук

СБУ затримала інтернет-агітатора, який закликав до відокремлення Закарпаття
11 травня 2021, 17:22
Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак
11 травня 2021, 16:04
65% українського кордону вразливі для військового вторгнення - Баканов
11 травня 2021, 15:20
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Всі публікації »
Андрій Смолій
Михайло Басараб
Юрій Чевордов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram