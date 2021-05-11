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11 травня 2021, 15:16 28

СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука - ЗМІ

11 травня 2021, 15:16 28
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Правоохоронці деталей обшуку поки не надали
Правоохоронці деталей обшуку поки не надали
Фото: УНІАН
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Слідчі Служби безпеки України проводять обшуки у столичному будинку народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. 

Як передає RegioNews, про це повідомило видання ZN.ua з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що обшуки проходять у будинку, що знаходиться по вулиці Монтажників у Києві. Там політик разом з сім'єю живе, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.

У виданні повідомляють, що зовнішнє оточення території забезпечує спецпідрозділ СБУ "Альфа". Зокрема, на відповідній території розташовані кілька будівель, обнесених одним парканом.

Нагадаємо, 24 лютого суд наклав арешт на "трубу Медведчука", її передадуть під контроль держави. Слідство розслідує кримінальну справу за фактом незаконного виведення нафтопроводу з державної власності.

Раніше, 19 лютого, рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться в розслідуванні СБУ з фінансування тероризму.

20 лютого, президент Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука і Марченко.

обшук СБУ розслідування Будинок Віктор Медведчук

 
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