На Донбасі затримали розвідника "ДНР": намагався отримати інформацію про українських військових
Оперативники Служби безпеки України затримали поблизу лінії розмежування на Донбасі учасника незаконної терористичної організації "ДНР".
Як передає RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ, затриманий намагався провести рекогностування місцевості на лінії розмежування.
Виходячи з отриманої службою інформації, завданням чоловіка було - отримати інформацію про розташування, а також сили та засоби українських військових.
За даними служби, затриманий бойовик - уродженець Горлівки. У 2016 р. він проходив службу в одному з військових формувань терористичної "ДНР". На посадах "старшого розвідника" і "стрільця-помічника гранатометника" чинив збройний опір силам АТО/ООС і обстрілював позиції українських військових підрозділів.
Також зазначається, що під час перевірки правоохоронці виявили військовий квиток т.зв. "ДНР" та посвідчення "Общественной организации ветеранов Новоросии". В ході попереднього опитування затриманий визнав свою приналежність до терористичних угруповань.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Раніше повідомлялося, що контррозвідники СБУ викрили двох українських громадян, які були завербовані ФСБ РФ. Вони виконували завдання зі збору секретних відомостей про боєготовність та забезпечення Збройних сил України.