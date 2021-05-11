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11 травня 2021, 18:47 77

Венедіктова підтвердила прізвища осіб, яким сьогодні підписала підозру: Медведчук і Козак

11 травня 2021, 18:47 77
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Місцезнаходження Медведчука встановлюється, але за інформацією правоохоронців, він в Україні
Місцезнаходження Медведчука встановлюється, але за інформацією правоохоронців, він в Україні
Фото з відкритих джерел
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Генпрокурор та Голова СБУ дали розширений брифінг щодо повідомлення про підозру народним депутатам України від ОПЗЖ.

Про вручення підозр нардепам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку заявила Ірина Венедіктова під час брифінгу, передає RegioNews.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підтвердила вручення підозр народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

За результатами досить об’ємної та досить кропіткої роботи, проведеної нами спільно з колегами з правоохоронних органів, Медведчуку Віктору Володимировичу та Козаку Тарасу Романовичу повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, тобто вчиненні злочинів, які передбаченні статтями 111 та 348 ККУ, - заявила Венедіктова.

Як повідомлялося, сьогодні Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак. Також їх підозрюють у замаху на розграбування нацресурсів українського Криму.

Також СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. Правоохоронці деталей обшуку поки не надали.

підозра СБУ генпрокурор Ірина Венедіктова брифінг Віктор Медведчук

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