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11 травня 2021, 19:23 62

В "Слузі народу" відреагували на підозру Медведчуку

11 травня 2021, 19:23 62
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Нардеп з фракції монобільшості сподівається, що "недоторканних немає"
Фото з відкритих джерел
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Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук прокоментувала оголошення підозри в державній зраді двом народним депутатам України Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Свою позицію вона озвучила в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук прокоментувала оголошення підозри в держзраді двом нардепам України від ОПЗЖ.

В даному випадку я хочу вірити, що недоторканих у нас в країні немає. Навіть якщо ти народний депутат і чинив дії, які є протиправниим, особливо що стосуються статті 111 Кримінального кодексу, це зрада Батьківщини, звичайно, вони повинні бути доведені і вирок має набути законної сили, - заявила Верещук.

Як повідомлялося, сьогодні Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак. Також їх підозрюють у замаху на розграбування нацресурсів українського Криму.

Згодом Венедіктова підтвердила прізвища осіб, яким сьогодні підписала підозру: Медведчук і Козак. Місцезнаходження Медведчука встановлюється, але за інформацією правоохоронців, він в Україні.

Окрім цього, Баканов розповів, де наразі перебувають Медведчук та Козак. За інформацією СБУ, Віктор Медведчук знаходиться в Україні.

Також сьогодні СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукують кабінети Віктора Медведчука.

підозра Слуга народа ОПЗЖ нардепи держзрада Ірина Верещук

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