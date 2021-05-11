Медведчук раскрыл данные о расположении секретного подразделения ВСУ - глава СБУ

По мнению следствия, информация предназначалась для спецслужб РФ

По мнению следствия, информация предназначалась для спецслужб РФ

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Об этом сказал глава СБУ Иван Баканов на брифинге относительно сообщения о подозрении народным депутатам Украины, передает RegioNews.

Второе уголовное производство, о котором мы хотели поговорить, касается и господина Медведчука, и господина Козака. Этот эпизод произошел в августе 2020 года. В частности, господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения ВС Украины, его личный состав и боевую подготовку, — сказал Баканов.

По мнению следствия, информация предназначалась для спецслужб РФ.

Также по его словам, еще один эпизод в этом производстве касается безопасности государства в информационной сфере и защиты Украины против РФ.

Речь идет о подготовке обоими фигурантами проекта под названием "Проминь"... Настоящая цель - создание инфраструктуры влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов, которые из Украины едут в РФ, — сообщил глава СБУ.

Как сообщалось, сегодня Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак. Также их подозревают в покушении на разграбление нацресурсов украинского Крыма.

Также СБУ проводит обыски в доме Медведчука. Правоохранители деталей обыска пока не предоставили.

Впоследствии Венедиктова подтвердила фамилии лиц, которым сегодня подписала подозрение: Медведчук и Козак.

Также Баканов рассказал, где сейчас находятся Медведчук и Козак. По информации СБУ, Виктор Медведчук находится в Украине.