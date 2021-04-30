Загибель курсантів під Харковом: підозри вручили депутату і двом військовим

Розслідування катастрофи лытака Ан-26 вийшло на фінішну пряму

Розслідування катастрофи лытака Ан-26 вийшло на фінішну пряму

Фото: ДСНС

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру новим особам, причетним до смертельної авіакатастрофи літака Ан-26 під Харковом, яка сталася 25 вересня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, 30 квітня підозри вручили заступнику командира військової частини А4104, де сталася катастрофа, а також заступнику командира вказаної військової частини з льотної підготовки.

Вони підозрюються у порушенні правил підготовки та проведенні польотів та недбалому ставленні до військової служби (ст. 416 та ч. 3 ст. 425 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Також прокурори повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби депутату обласної ради, який на момент авіакатастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Наразі вказаним особам вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту”, - додали у відомстві.

Також у зв’язку із появою нових доказів було повідомлено про зміни раніше повідомлених підозр низці осіб:

командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України;

колишньому командиру військової частини А4104;

колишньому керівнику управління польотами на аеродромі "Чугуїв”.

У ДБР заявляють, що на початку травня 2021 року планують завершити досудове розслідування справи, після чого підозрюваним, їх захисникам та потерпілим будуть надані матеріали кримінальної справи для ознайомлення.

Нагадаємо, 25 вересня під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. В ГБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.