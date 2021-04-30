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30 квітня 2021, 15:46 2331

Фірма, яку заснував Зеленський, заробила в Росії 55,8 млн рублів - Схеми

30 квітня 2021, 15:46 2331
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Компанія продовжує вести бізнес на території РФ
Компанія продовжує вести бізнес на території РФ
Фото: із відкритих джерел
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Фірма "Грин Філмс", одним із засновників якої до весни 2019 року був чинний президент України Володимир Зеленський, наростила прибутки від ведення бізнесу на території Російської Федерації.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", передає RegioNews.

Журналісти проаналізували дані бухгалтерського балансу, які компанія опублікувала на російському Державному інформаційному ресурсі бухгалтерської (фінансової) звітності.

Вони дізналися, що компанія, співзасновником якої досі є перший помічник президента Сергій Шефір, у 2020 році збільшила прибуток у порівнянні з 2019 роком на 16%, і отримала 55,8 млн рублів, що становить майже 772 тисячі доларів.

З них майже 32 млн рублів (понад $440 тис.) компанія отримала з роялті та ліцензійних виплат.

При цьому, як вказали "Грин Филмс” у своїй звітності, фірма отримала на 50 відсотків більше грошей від роялті та інших ліцензійних виплат, ніж у попередньому році”, - йдеться в матеріалі.

Компанія, якою володів Зеленський, також продовжила розраховуватися із кредиторами, і у 2020 році зменшила свій борг ще на 18 відсотків, до майже 139 млн рублів.

Це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки – дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу”, - зазначають журналісти.

Нагадаємо, депутатів від "Слуги народу" помітили на зборах у ресторані під час локдауну - "Схеми".

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