Фірма, яку заснував Зеленський, заробила в Росії 55,8 млн рублів - Схеми

Компанія продовжує вести бізнес на території РФ

Компанія продовжує вести бізнес на території РФ

Фото: із відкритих джерел

Фірма "Грин Філмс", одним із засновників якої до весни 2019 року був чинний президент України Володимир Зеленський, наростила прибутки від ведення бізнесу на території Російської Федерації.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", передає RegioNews.

Журналісти проаналізували дані бухгалтерського балансу, які компанія опублікувала на російському Державному інформаційному ресурсі бухгалтерської (фінансової) звітності.

Вони дізналися, що компанія, співзасновником якої досі є перший помічник президента Сергій Шефір, у 2020 році збільшила прибуток у порівнянні з 2019 роком на 16%, і отримала 55,8 млн рублів, що становить майже 772 тисячі доларів.

З них майже 32 млн рублів (понад $440 тис.) компанія отримала з роялті та ліцензійних виплат.

При цьому, як вказали "Грин Филмс” у своїй звітності, фірма отримала на 50 відсотків більше грошей від роялті та інших ліцензійних виплат, ніж у попередньому році”, - йдеться в матеріалі.

Компанія, якою володів Зеленський, також продовжила розраховуватися із кредиторами, і у 2020 році зменшила свій борг ще на 18 відсотків, до майже 139 млн рублів.

Це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки – дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу”, - зазначають журналісти.

Нагадаємо, депутатів від "Слуги народу" помітили на зборах у ресторані під час локдауну - "Схеми".