Харківська влада в боротьбі з COVID-19 отримала б "незадовільно" – ексдепутат Маринін

За його словами, сьогоднішня ситуація – це результат повного ігнорування карантинних обмежень з боку в.о. мера Харкова Ігоря Терехова

За його словами, сьогоднішня ситуація – це результат повного ігнорування карантинних обмежень з боку в.о. мера Харкова Ігоря Терехова

Сьогодні в Харкові ситуацію з коронавірусом можна описати як ковід-колапс, який закономірно виник у зв'язку з повним провалом роботи в цьому напрямку з боку міської виконавчої влади.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю RegioNews розповів депутат Харківської міськради шостого скликання Дмитро Маринін, який має намір брати участь у виборах міського голови Харкова від проєвропейських сил.

"Якщо оцінювати роботу міськради в цій ситуації за 5-ти бальною шкалою, я б поставив 1. Міська виконавча влада в Харкові сьогодні наздоганяє ковід. Не випереджає, а саме судомно намагається хоч якось наздогнати. Виходить погано. За все те, що діється зараз в місті, відповідальність повинні нести чиновники, які за профілем за це відповідають. В цьому випадку це віцемер з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан і директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат. Та й сам Ігор Терехов, який безпосередньо доклав руку до цього ковід-колапсу", - каже Маринін.

За його словами, сьогоднішня ситуація – це результат повного ігнорування карантинних обмежень з боку в. о. мера Харкова Ігоря Терехова.

У той час, коли в місті вже оголосили локдаун, він влаштовував вояжі по харківських дворах – зустрічався з жителями, нібито інспектуючи ремонтні роботи в під'їздах. На ці піар-акції він збирав натовпи. Вірніше, їх – цих людей – просто під страхом звільнення масово зганяли на ці зустрічі", – розповідає політик і додає, що на один з таких "сейшенів" довелося викликати наряд поліції.

"Треба віддати належне нашим правоохоронцям - вони склали на в. о. мера Харкова адмінпротокол. Після чого зустрічі у дворах припинилися. Це було 20 березня 2021 року", – говорить Маринін.

Раніше ми писали, що хворих з Харкова, яких не змогли госпіталізувати в лікарні міста, везуть до медзакладів області. Крім того, за даними перевірки НСЗУ, фактична кількість ліжок для госпіталізації хворих коронавірусом не відповідає заявленому у двох міських лікарнях і двох відомчих лікарнях "Укрзалізниці".

Харківський журналіст Дмитро Коган писав, що двоє його знайомих, які відвідали масові гуляння на Масляну, організовані в.о. мера Ігорем Тереховим, померли від COVID-19.

Також нагадаємо, що вибори Харківського міського голови призначені на 31 Жовтня 2021 року. Виборча кампанія де-факто вже стартувала. Зараз в Харкові дуже складна ситуація з епідемією коронавірусу. У місті катастрофічно не вистачає місць у лікарнях, кисню і апаратів ШВЛ. Смертність у Харкові – одна з найвищих по країні. При цьому Терехов у розпал третьої хвилі епідемії полетів до Туреччини, де, за інформацією ЗМІ, відпочивав у розкішному готелі.