08:59  30 апреля
В Украине еще более 10 тысяч новых случаев COVID-19
14:59  30 апреля
Во Франковске на рынке вспыхнул пожар - ГСЧС
18:02  30 апреля
На Донбассе за сутки три обстрела, обошлось без потерь - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
30 апреля 2021, 17:38 53

Гибель курсантов под Харьковом: подозрения вручили депутату и двум военным

30 апреля 2021, 17:38 53
Читайте також українською мовою
Расследование катастрофы самолета Ан-26 вышел на финишную прямую
Расследование катастрофы самолета Ан-26 вышел на финишную прямую
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении новым лицам, причастным к смертельной авиакатастрофе самолета Ан-26 под Харьковом, которая произошла 25 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, 30 апреля подозрения вручили заместителю командира воинской части А4104, где произошла катастрофа, а также заместителю командира указанной воинской части по летной подготовке.

Они подозреваются в нарушении правил подготовки и проведения полетов и халатном отношении к военной службе (ст. 416 и ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Также прокуроры сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе депутату областного совета, который на момент авиакатастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Сейчас указанным лицам вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в ведомстве.

Также в связи с появлением новых доказательств было сообщено об изменениях ранее сообщенных подозрений ряду лиц:

  • командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
  • бывшему командиру воинской части А4104;
  • бывшему руководителю управления полетами на аэродроме "Чугуев".

В ГБР заявляют, что в начале мая 2021 года планируют завершить досудебное расследование дела, после чего подозреваемым, их защитникам и пострадавшим будут предоставлены материалы уголовного дела для ознакомления.

Напомним, 25 сентября под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решение с АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. В ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.

ГБР подозрение расследование Харьков катастрофа АН-26

Фирма, основанная Зеленским, заработала в России 55,8 млн рублей - Схемы
30 апреля 2021, 15:46
Харьковская власть в борьбе с COVID-19 получила бы "неуд" – экс-депутат Маринин
30 апреля 2021, 12:25
Мошенники "продавали" должность руководителя полиции Киевской области за $220 тыс - ГБР
30 апреля 2021, 11:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Дмитрий Маринин о своем участии в выборах мэра Харькова, админпротоколе на Терехова и ЗАО "Горсовет"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram