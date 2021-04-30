Гибель курсантов под Харьковом: подозрения вручили депутату и двум военным

Расследование катастрофы самолета Ан-26 вышел на финишную прямую

Расследование катастрофы самолета Ан-26 вышел на финишную прямую

Фото: ГСЧС

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении новым лицам, причастным к смертельной авиакатастрофе самолета Ан-26 под Харьковом, которая произошла 25 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, 30 апреля подозрения вручили заместителю командира воинской части А4104, где произошла катастрофа, а также заместителю командира указанной воинской части по летной подготовке.

Они подозреваются в нарушении правил подготовки и проведения полетов и халатном отношении к военной службе (ст. 416 и ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Также прокуроры сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе депутату областного совета, который на момент авиакатастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Сейчас указанным лицам вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в ведомстве.

Также в связи с появлением новых доказательств было сообщено об изменениях ранее сообщенных подозрений ряду лиц:

командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;

бывшему командиру воинской части А4104;

бывшему руководителю управления полетами на аэродроме "Чугуев".

В ГБР заявляют, что в начале мая 2021 года планируют завершить досудебное расследование дела, после чего подозреваемым, их защитникам и пострадавшим будут предоставлены материалы уголовного дела для ознакомления.

Напомним, 25 сентября под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решение с АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. В ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.