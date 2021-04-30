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30 квітня 2021, 11:59 275

Шахраї "продавали” посаду керівника поліції Київщини за $220 тис - ДБР

30 квітня 2021, 11:59 275
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Фото: gp.gov.ua
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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали двох шахраїв, які за 220 тисяч доларів обіцяли громадянину вирішити питання щодо призначення його на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, один з них позиціонував себе особою, яка "найближчим часом буде призначена на посаду Міністра внутрішніх справ і зможе вирішувати будь-які кадрові питання”.

У ході проведення оперативних заходів при передачі першої частини грошових коштів у сумі 120 тис доларів США правоохоронцями цих двох осіб затримано”, - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, поширювали антиконституційні заклики: СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів.

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