"Вандалізм" на Банковій: суд арештував ще одного з підозрюваних

Під цілодобовий домашній арешт відправили Олексія Білковського

Під цілодобовий домашній арешт відправили Олексія Білковського

Фото: hromadske

Сьомому підозрюваному у справі мітингу під Офісом президента 20 березня, яка закінчилась "вандалізмом", Олексію Білковському був обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це передає RegioNews з посиланням на hromadske.

За даними слідства, на акцію Білковський прийшов з аерозольним балоном, в якому була невстановлена речовина. Він також підозрюється у підпали дверей будівлі та киданні предметів у неї, розмалюванні фасаду.

Правоохоронці вважають, що його дії ставили під загрозу життя та здоров'я оточення і завдали шкоди державному майну.

Прокурор просив відправити підозрюваного під цілодобовий домашній арешт, через ризики його втечі, переховування, тиску на свідків та знищення речових доказів.

Адвокат підозрюваного Ілля Воробйов наголошував, що підозра є необґрунтованою. Він зазначив, що його підзахисний не збирається переховуватися.

Сам підозрюваний також заперечує причетність до інкримінованих йому дій.

Нагадаємо, 1 квітня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжній захід організатору акції на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента Сергію Філімонову, яка відбулася 20 березня.