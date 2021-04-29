У Сумах мітингували медики однієї з лікарень через невиплату "ковідних" коштів
Медичні працівники Сумської лікарні №4 вийшли на мітинг біля медзакладу з вимогою до керівництва лікарні виплатити доплати за роботу з хворими на коронавірус.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.Суми.
На мітинг вийшли більше двох десятків працівників лікарні. Вони розповіли, що у 2021 році не отримували доплати, які гарантовані постановою Кабінету міністрів №610. Раніше, за їх словами, керівництво лікарні, обіцяло такі доплати.
Керівництво лікарні відсутність доплат аргументувало тим, що договір з НСЗУ перебуває на етапі підписання, і лікарня має кошти тільки на зарплати медикам.
До Сумської лікарні №4 почали госпіталізовувати хворих з коронавірусом з 30 вересня 2020 року.
Довідково. Згідно з постановою уряду №610, прийнятою в червні 2020 року, встановлюються доплати медпрацівникам, які працюють з хворими на коронавірус: лікарям — у розмірі 70% від посадового окладу, визначеного за 14-м тарифним розрядом; фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медосвітою– 50% від мінімальної заробітної плати; молодшим медичним сестрам – на 25% від мінімальної заробітної плати.
Як повідомлялося, 26 квітня У Миколаєві через "червону зону" мітингували перевізники: увірвалися до міськради. Вони вимагали дозволити їм працювати.