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29 квітня 2021, 16:29 9

У Сумах мітингували медики однієї з лікарень через невиплату "ковідних" коштів

29 квітня 2021, 16:29 9
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На мітинг вийшли близько двох десятків медпрацівників
На мітинг вийшли близько двох десятків медпрацівників
Фото Суспільне.Суми
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Медичні працівники Сумської лікарні №4 вийшли на мітинг біля медзакладу з вимогою до керівництва лікарні виплатити доплати за роботу з хворими на коронавірус.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.Суми.

На мітинг вийшли більше двох десятків працівників лікарні. Вони розповіли, що у 2021 році не отримували доплати, які гарантовані постановою Кабінету міністрів №610. Раніше, за їх словами, керівництво лікарні, обіцяло такі доплати.

Керівництво лікарні відсутність доплат аргументувало тим, що договір з НСЗУ перебуває на етапі підписання, і лікарня має кошти тільки на зарплати медикам.

До Сумської лікарні №4 почали госпіталізовувати хворих з коронавірусом з 30 вересня 2020 року.

Довідково. Згідно з постановою уряду №610, прийнятою в червні 2020 року, встановлюються доплати медпрацівникам, які працюють з хворими на коронавірус: лікарям — у розмірі 70% від посадового окладу, визначеного за 14-м тарифним розрядом; фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медосвітою– 50% від мінімальної заробітної плати; молодшим медичним сестрам – на 25% від мінімальної заробітної плати.

Як повідомлялося, 26 квітня У Миколаєві через "червону зону" мітингували перевізники: увірвалися до міськради. Вони вимагали дозволити їм працювати.

акції протесту митинг Суми лікарня виплати COVID-19

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