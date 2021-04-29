Суд знову переніс обрання запобіжного заходу Тупицькому – він ще лікується

Прокурор не вважає цю причину поважною

Прокурор не вважає цю причину поважною

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький, якого Президент звільнив з посади судді КСУ, після госпіталізації до інституту Амосова продовжує лікуватися амбулаторно. З огляду на це обрання йому запобіжного заходу перенесли на 12 травня.

Відповідне рішення у четвер ухвалив слідчий суддя Сергій Вовк, задовольнивши клопотання адвоката Олександра Телешецького про відкладення судового засідання.

Надані суду дані визначені як поважні. У цьому зв’язку суд ухвалив призначити наступне засідання на 10 годину 12 травня, - оголосив суддя.

У четвер адвокат Телешецький повідомив, що його клієнта, після госпіталізації 15 квітня до Інституту серцевої хірургії ім. Амосова, виписали 16 квітня на домашнє амбулаторне лікування. Через місяць, 16 травня, Тупицький має з’явитися до лікарів з тим, щоб вони зробили висновок, чи необхідна йому операція на серці.

Водночас прокурор Олексій Донський заявив, що причину неявки Тупицького на судове засідання не можна вважати поважною. Він апелював до того, що підозрюваний був госпіталізований 15 квітня, а уже наступного дня виписаний. Також, на думку прокурора, рекомендації лікарів для проходження амбулаторного лікування дають змогу з’явитися на судове засідання. Тож Донський просив суд застосувати до Тупицького примусовий привід.

Як повідомлялося 22 квітня, Печерський суд дозволив провести обшуки у Тупицького - ЗМІ. Йому інкримінують підкуп свідка і дачу завідомо неправдивих свідчень.