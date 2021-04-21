Судді поскаржилися в ПАРЄ на Зеленського через ліквідацію ОАСК

Вони заявляють про загрозу конституційному порядку в державі

Вони заявляють про загрозу конституційному порядку в державі

Фото: із відкритих джерел

Судді Окружного адміністративного суду міста Києва поскаржилися до Парламентської асамблеї Ради Європи на незаконність ініціативи президента Володимира Зеленського про ліквідацію суду.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає RegioNews.

У листі судді звернули увагу на те, що порядок ліквідації судових установ визначений Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та передбачає необхідною умовою ініціативи щодо ліквідації суду наявність висновку Вищої ради правосуддя. Порушення передбаченого законом порядку ліквідації суду ставить під загрозу конституційний порядок в державі", - йдеться в заяві.

Судді вважають, що президент України Володимир Зеленський подав законопроєкт про ліквідацію ОАСК попри відсутність визначених законодавством підстав.

На їхню думку, ініціатива Зеленського направлена лише на звільнення суддів та працівників суду, оскільки не передбачається процедура переведення їх до новоствореного органу.

У зверненні також вказують, що президент не може звільняти суддів у такий спосіб та не має можливості звинувачувати їх у корупції, оскільки не існує жодного вироку повноважного суду з цього питання відносно суддів та працівників ОАСК.

Нагадаємо, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Того ж дня в Раді зареєстрували законопроект Зеленського про ліквідацію ОАСК, документу надано статус невідкладного.

Пізніше суддя Вовк прокоментував закон Зеленського про ОАСК, він стверджує, що суд продовжує працювати у штатному режимі.

14 квітня у Раді з'явився текст президентського законопроєкту про ліквідацію ОАСК.