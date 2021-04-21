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21 апреля 2021, 19:57 2

Судьи пожаловались в ПАСЕ на Зеленского из-за ликвидации ОАСК

21 апреля 2021, 19:57 2
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Они заявляют об угрозе конституционному порядку в государстве
Они заявляют об угрозе конституционному порядку в государстве
Фото: из открытых источников
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Судьи Окружного административного суда города Киева пожаловались в Парламентскую ассамблею Совета Европы на незаконность инициативы президента Владимира Зеленского о ликвидации суда.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает RegioNews.

В письме судьи обратили внимание на то, что порядок ликвидации судебных учреждений определен Конституцией Украины и Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" и предусматривает необходимым условием инициативы по ликвидации суда наличие заключения Высшего совета правосудия. Нарушение предусмотренного законом порядка ликвидации суда ставит под угрозу конституционный порядок в государстве", - говорится в заявлении.

Судьи считают, что президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК несмотря на отсутствие определенных законодательством оснований.

По их мнению, инициатива Зеленского направлена ​​только на увольнение судей и работников суда, поскольку не предусматривается процедура перевода их в новосозданный орган.

В обращении также указывают, что президент не может увольнять судей таким образом и не имеет возможности обвинять их в коррупции, поскольку не существует ни одного приговора полномочного суда по этому вопросу в отношении судей и работников ОАСК.

Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева.

В тот же день в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, документа предоставлен статус неотложного.

Позже судья Вовк прокомментировал закон Зеленского об ОАСК, он утверждает, что суд продолжает работать в штатном режиме.

14 апреля в Раде появился текст президентского законопроекта о ликвидации ОАСК.

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