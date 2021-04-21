Судьи пожаловались в ПАСЕ на Зеленского из-за ликвидации ОАСК
Судьи Окружного административного суда города Киева пожаловались в Парламентскую ассамблею Совета Европы на незаконность инициативы президента Владимира Зеленского о ликвидации суда.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает RegioNews.
В письме судьи обратили внимание на то, что порядок ликвидации судебных учреждений определен Конституцией Украины и Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" и предусматривает необходимым условием инициативы по ликвидации суда наличие заключения Высшего совета правосудия. Нарушение предусмотренного законом порядка ликвидации суда ставит под угрозу конституционный порядок в государстве", - говорится в заявлении.
Судьи считают, что президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК несмотря на отсутствие определенных законодательством оснований.
По их мнению, инициатива Зеленского направлена только на увольнение судей и работников суда, поскольку не предусматривается процедура перевода их в новосозданный орган.
В обращении также указывают, что президент не может увольнять судей таким образом и не имеет возможности обвинять их в коррупции, поскольку не существует ни одного приговора полномочного суда по этому вопросу в отношении судей и работников ОАСК.
Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева.
В тот же день в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, документа предоставлен статус неотложного.
Позже судья Вовк прокомментировал закон Зеленского об ОАСК, он утверждает, что суд продолжает работать в штатном режиме.
14 апреля в Раде появился текст президентского законопроекта о ликвидации ОАСК.