Зеленський вніс в Раду законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний проєкт закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
Сьогодні я вношу до парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості”, - заявив Зеленський.
Він стверджує, що ОАСК мав достатньо часу, щоб одуматися. Також Зеленський згадав про скандали з "плівками”, корупцію пов’язаних осіб із забитими грошима сейфами та численні сумнівні рішення суду.
Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону”, - додав глава держави.
Також повідомляється, що відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради президент України (після консультацій з Вищою радою правосуддя).
Нагадаємо, 6 квітня детективи та прокурори затримали "на гарячому" двох адвокатів при отриманні 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення.
У одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені та вилучені чималі суми грошових коштів: 80 тисяч доларів США (частина неправомірної вигоди), 3 мільйони 700 тисяч доларів США, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень.
Брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова відсторонили від виконання службових обов'язків у Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування справи про отримання хабаря у 100 тисяч доларів.
Пізніше генпрокурор Венедіктова підписала підозру братові голови ОАСК Вовка.