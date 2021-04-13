Зеленський вніс в Раду законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Він заявив, що довіра до цього суду втрачена

Він заявив, що довіра до цього суду втрачена

Фото: Офіс президента

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Сьогодні я вношу до парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості”, - заявив Зеленський.

Він стверджує, що ОАСК мав достатньо часу, щоб одуматися. Також Зеленський згадав про скандали з "плівками”, корупцію пов’язаних осіб із забитими грошима сейфами та численні сумнівні рішення суду.

Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону”, - додав глава держави.

Також повідомляється, що відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради президент України (після консультацій з Вищою радою правосуддя).

Нагадаємо, 6 квітня детективи та прокурори затримали "на гарячому" двох адвокатів при отриманні 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення.

У одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені та вилучені чималі суми грошових коштів: 80 тисяч доларів США (частина неправомірної вигоди), 3 мільйони 700 тисяч доларів США, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень.

Брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова відсторонили від виконання службових обов'язків у Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування справи про отримання хабаря у 100 тисяч доларів.

Пізніше генпрокурор Венедіктова підписала підозру братові голови ОАСК Вовка.