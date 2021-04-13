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13 квітня 2021, 15:47 20

В Раді зареєстрували законопроект Зеленського про ліквідацію ОАСК

13 квітня 2021, 15:47 20
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Документу надано статус невідкладного
Документу надано статус невідкладного
Фото: із відкритих джерел
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Проєкт закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, який подав президент Володимир Зеленський, зареєстрували у Верховній Раді.

Про це свідчать дані на сайті парламенту, передає RegioNews.

Проект закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду одержано Верховною Радою", - повідомляється на сайті.

Документу надано статус невідкладного, його також передали для розгляду керівництву Верховної Ради.

Текст проекту закону на сайті парламенту поки що не з’явився.

Нагадаємо, 13 квітня президент України Волоимир Зеленський вніс в Раду законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

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