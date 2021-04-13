В Раді зареєстрували законопроект Зеленського про ліквідацію ОАСК
Документу надано статус невідкладного
Документу надано статус невідкладного
Проєкт закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, який подав президент Володимир Зеленський, зареєстрували у Верховній Раді.
Про це свідчать дані на сайті парламенту, передає RegioNews.
Проект закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду одержано Верховною Радою", - повідомляється на сайті.
Документу надано статус невідкладного, його також передали для розгляду керівництву Верховної Ради.
Текст проекту закону на сайті парламенту поки що не з’явився.
Нагадаємо, 13 квітня президент України Волоимир Зеленський вніс в Раду законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.
Стало відомо, що буде з суддями ОАСК після його ліквідаціїВсі новини »
13 квітня 2021, 14:59Верховний Суд відклав розгляд позову про відсторонення Тупицького
13 квітня 2021, 14:51Зеленський вніс в Раду законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва
13 квітня 2021, 14:06
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік